Единороссы Ингушетии приняли участие в открытии очередного первичного отделения «Движение первых»
Единороссы приняли участие в мероприятии, посвященном открытию первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
В торжественном мероприятии в пятой малгобекской школе приняли участие депутаты парламента республики Мустафа Цуров, Харон Саутиев, депутаты городского совета, а также представители мэрии.
По словам Мустафы Цурова, общественное движение детей и молодежи способствует гармоничному развитию подрастающего поколения.
«Это замечательная идея, которая вовлекает своих юных участников в мир заботы о родной республике и стране», — подчеркнул парламентарий.