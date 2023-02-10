«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии приняли участие в открытии очередного первичного отделения «Движение первых»

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Единороссы приняли участие в мероприятии, посвященном открытию первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В торжественном мероприятии в пятой малгобекской школе приняли участие депутаты парламента республики Мустафа Цуров, Харон Саутиев, депутаты городского совета, а также представители мэрии.

По словам Мустафы Цурова, общественное движение детей и молодежи способствует гармоничному развитию подрастающего поколения.

«Это замечательная идея, которая вовлекает своих юных участников в мир заботы о родной республике и стране», — подчеркнул парламентарий.

 

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