Единороссы Ингушетии приняли участие в открытии очередного первичного отделения «Движение первых»

В торжественном мероприятии в пятой малгобекской школе приняли участие депутаты парламента республики Мустафа Цуров, Харон Саутиев, депутаты городского совета, а также представители мэрии.

По словам Мустафы Цурова, общественное движение детей и молодежи способствует гармоничному развитию подрастающего поколения.

«Это замечательная идея, которая вовлекает своих юных участников в мир заботы о родной республике и стране», — подчеркнул парламентарий.