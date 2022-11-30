Единороссы Ингушетии присоединятся к партийной акции «Новогодняя почта»

«Ингушское региональное отделение «Единой России» совместно с общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева примет участие в данной акции. Ребята подготовят праздничные поздравительные открытки для солдат, которые сейчас находятся на передовой. Наши военнослужащие на фронте должны чувствовать нашу поддержку. Уверен, им будет приятно получить поздравительные письма от детишек», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Акция «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и теплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.