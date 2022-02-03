Единороссы Ингушетии призвали поддержать российских олимпийцев

«К сожалению, спортсменов из Ингушетии на главном спортивном событии года в составе сборной России нет. Однако, это не означает, что болеть за наших ребят мы будем меньше», — сказал Богатырев.

Он считает, что для российских спортсменов сейчас очень важна поддержка.

«Конечно же, мы желаем им удач и побед. Поверьте, для каждого из них очень важна наша поддержка — искренняя и сильная. Пусть вся энергия от болельщиков через тысячи километров передастся спортсменам. Мы будем у экранов телевизоров переживать и болеть всем сердцем за каждого из них», — заявил председатель совета депутатов города Назрани.

Напомним, что 212 человек вошли в окончательный состав команды ОКР на Играх в Пекине. В качестве музыкального сопровождения вместо гимна страны для российских спортсменов утвержден фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром номер один Петра Чайковского.