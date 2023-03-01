«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проинспектировали ход строительства новой школы в Нестеровском

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Единороссы Ингушетии во главе с секретарём местного отделения партии Магомедом Евлоевым проверили ход строительных работ школы № 5 в с. п. Нестеровское Сунженского района.

Как отметили в региональном отделении партии, трехэтажное здание находится в районе новостроек и рассчитано на 420 ученических мест. Согласно проекту в учреждении будут все необходимые помещения для эффективного образовательного и воспитательного процесса: большой актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортзал, благоустроенный двор со спортивными площадками, футбольным, баскетбольным и волейбольным полями. Отмечается, что объект планируется завершить в декабре 2023 года.

По итогам мониторинга участники «Партийного десанта» провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы «ЕР» на территории Сунженского района.

 

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