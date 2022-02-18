Единороссы Ингушетии провели благотворительную акцию в городе Малгобеке

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», в акции приняли участие секретарь местного отделения партии Усман Евлоев, помощник главы администрации г. Малгобека Ераки Гантемиров, депутат горсовета Борис Даурбеков и другие активисты.

В состав продуктовых наборов, которые раздали семьям, вошли продукты питания длительного хранения: мука, подсолнечное масло, сахар, чай, гречка, рис.

Напомним, акция была организована при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании Ингушетии Магомета Алисханова.