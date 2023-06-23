Единороссы Ингушетии провели мастер-класс по боксу в рамках марафона «Сила России»

Заслуженный тренер республики по боксу Тимур Булгучев продемонстрировал боксерские элементы на ринге для того, чтобы присутствующие повторяли и осваивали новые техники. Принять участие мог любой желающий, ограничений в возрасте не было. На мастер-классе присутствовали дети из Малгобекского района, они пришли с родителями или законными представителями, для этого нужно было всего лишь зарегистрироваться на сайте и записаться на тренировку.

Организатором мероприятия выступил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Магомед Бекмурзиев. Почетными гостями встречи были заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Мустафа Цуров, депутат Народного собрания от партии «Единая Россия» Харон Саутиев, а также вице-президент Федерации шахмат Муса Цороев.

«Рад всех видеть, особенно детей. Очень приятно, что пришли на общую зарядку! — обратился к присутствующим Тимур Булгучев. — Невозможно добиться мастерства, не преодолев усталость или лень. Здесь они научатся именно этому. Потом в жизни это пригодится в любом случае».

Напомним, 1 июня стартовал Всероссийский спортивный марафон «Сила России», координатором которого выступила партия «Единая Россия». В рамках проекта по всей стране пройдут уроки физкультуры и тренировки под руководством опытных тренеров и именитых спортсменов.