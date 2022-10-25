«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии провели мониторинг цен на экипировку для военнослужащих

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По инициативе «Единой России» в Назрани Ингушетии провели мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.

В рейде по городским магазинам с целью выявить факты завышения стоимости товаров отправились депутаты Народного собрания республики Ахмед Дидигов и Бадрудин Олигов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, представители местного отделения партии Назрани, представители Общероссийского народного фронта и волонтёры «МГЕР».

Отмечается, что после объявления Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в регионах возник повышенный спрос на одежду и снаряжение для военнослужащих.

Как сообщили в региональном отделении «ЕР», участники мониторинга проверили наличие и стоимость таких товаров, как одежда для военных, спальные мешки, аптечки и прочее. По итогу проверки в магазинах повышение цен не наблюдалось, и весь необходимый товар имелся в наличии.

«Работа по мониторингу цен в специализированных магазинах продолжится. Будем дальше проверять цены, чтобы вовремя отслеживать их рост и реагировать на соответствующие замечания граждан», — подчеркнул Ахмед Дидигов.

 

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