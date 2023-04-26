«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии провели мониторинг хода строительства школы в Сунже

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Единороссы Ингушетии провели мониторинг хода строительства школы на 720 мест в Сунже по проекту «Партийный десант».

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», строительство объекта ведется в рамках реализации Народной программы. В мероприятии приняли участие мэр г. Сунжа Аслан Умаров, депутаты горсовета и начальники структурных подразделений администрации муниципалитета.

Школа располагается на 2,8 гектарах земли. Помимо учебных классов и кабинетов, в распоряжение учащихся будут предоставлены мастерские, спортзал, актовый зал, столовая и пищеблок. На территории школы оборудуют детскую площадку, футбольное и баскетбольное поля, спортплощадку и площадку для отдыха.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории г. Сунжа. Отмечается, что сдача объекта планируется в декабре текущего года.

 

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