Единороссы Ингушетии провели мониторинг хода строительства школы в Сунже
Единороссы Ингушетии провели мониторинг хода строительства школы на 720 мест в Сунже по проекту «Партийный десант».
Как сообщили в региональном отделении «Единой России», строительство объекта ведется в рамках реализации Народной программы. В мероприятии приняли участие мэр г. Сунжа Аслан Умаров, депутаты горсовета и начальники структурных подразделений администрации муниципалитета.
Школа располагается на 2,8 гектарах земли. Помимо учебных классов и кабинетов, в распоряжение учащихся будут предоставлены мастерские, спортзал, актовый зал, столовая и пищеблок. На территории школы оборудуют детскую площадку, футбольное и баскетбольное поля, спортплощадку и площадку для отдыха.
По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории г. Сунжа. Отмечается, что сдача объекта планируется в декабре текущего года.