Единороссы Ингушетии провели прием граждан в Назрановском районе

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, в основном обращения жителей были направлены на решение земельных и жилищных вопросов.

Так, в приемную обратилась жительница сельского поселения Долаково Мадина Манкиева с просьбой помочь ей в приобретении стройматериалов. Отмечается, что вагончик, в котором располагалась семья, сгорел. В семье восемь детей. Единороссы приняли в работу данное обращение и обратились в соответствующие инстанции.

Все последующие вопросы заявителей также были приняты к рассмотрению.