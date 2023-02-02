«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии провели прием граждан в Назрановском районе

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Депутаты Народного собрания — единороссы провели прием граждан в Назрановском районе по вопросам социальной поддержки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, в основном обращения жителей были направлены на решение земельных и жилищных вопросов.

Так, в приемную обратилась жительница сельского поселения Долаково Мадина Манкиева с просьбой помочь ей в приобретении стройматериалов. Отмечается, что вагончик, в котором располагалась семья, сгорел. В семье восемь детей. Единороссы приняли в работу данное обращение и обратились в соответствующие инстанции.

Все последующие вопросы заявителей также были приняты к рассмотрению.

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