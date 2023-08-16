Капремонт

Единороссы Ингушетии проверили готовность старейшей школы в регионе к 1 сентября

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В Назрани ведется капитальный ремонт старейшего учебного заведения, в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Ход работ проверил «Партийный десант» в составе председателя городского совета Юсупа Богатырева, депутатов Лидифы Мержоевой и Руслана Сагова.

Школа номер 16 построена в 1926 году, в течении нескольких десятков лет данное учебное заведение было единственным в Гамурзиевском административном округе.

«Обновление школы идет согласно установленному графику. На сегодняшний день уже закончена большая часть штукатурных работ. Уверен, что подрядчик успеет сдать здание к 25 августа», — отметил Юсуп Богатырев.

В пресс-службе Ингушского регионального отделения «Единой России» сообщили, что руководство образовательной организации и родительский комитет очень довольны. После капремонта школа будет отвечать всем современным требованиям. 

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