«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход капремонта школы в селе Троицкое

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В рамках проекта «Партийный десант» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев совместно главой администрации сельского поселения Троицкое Омаром Климатовым и депутатами сельского совета проверили ход капитального ремонта второй школы в сельском поселении Троицкое.

В ходе проверки партийцы ознакомились с объёмом выполненных работ, пообщались с директором школы Хадижат Латыровой и представителями подрядной организации. Работы проводятся в рамках реализации Народной программы.

Как сообщили в региональном отделении партии, школа существует с 1961 года как восьмилетняя школа, а с 1991 года как средняя общеобразовательная. Работы в двухэтажном здании начаты в марте 2023 года. В план капитального ремонта входит реконструкция всех внутренних помещений, ремонт фасада, кровли, замена инженерных коммуникаций. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком и на данный момент завершены на 30%. Объект будет сдан в конце августа текущего года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Сунженского района.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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