Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции дороги в Магасе

Как сообщили в региональном отделении партии «Единя Россия», в надлежащее состояние приведён участок протяженностью более 1,8 км. Помимо укладки дорожного покрытия, усилено основание дороги, укреплены обочины, устроены съезды и примыкания, установлены два остановочных павильона. Кроме того, появились новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Участники «Партийного десанта» отметили, что работы осуществлены качественно. По итогам мониторинга был проведён круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории столицы Ингушетии.