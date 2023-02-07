Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции дороги в Магасе
В рамках проекта «Партийный десант» единороссы Ингушетии оценили ход работ, осуществлённых в ходе реконструкции улицы 65 лет Победы в Магасе.
Как сообщили в региональном отделении партии «Единя Россия», в надлежащее состояние приведён участок протяженностью более 1,8 км. Помимо укладки дорожного покрытия, усилено основание дороги, укреплены обочины, устроены съезды и примыкания, установлены два остановочных павильона. Кроме того, появились новые дорожные знаки и нанесена разметка.
Участники «Партийного десанта» отметили, что работы осуществлены качественно. По итогам мониторинга был проведён круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории столицы Ингушетии.