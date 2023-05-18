Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции моста в Карабулаке

Реконструкция объекта в рамках Народной программы партии «Единая Россия» была начата в феврале 2023 года. Длина моста составляет 48 метров, а ширина — 15 метров. В ходе реконструкции специалисты усилят опоры, заменят асфальтобетонное покрытие, смонтируют новые пролетные строения, оборудуют барьерные ограждения и обустроят дорожные разметки. На данный момент работы завершены на 25%.

Как сообщили в региональном отделении партии, объект будет сдан в августе текущего года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города Карабулака.