Единороссы Ингушетии проверили ход реконструкции моста в Карабулаке
В рамках проекта «Партийный десант» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Карабулаке Яхья Боков совместно с заместителем председателя и депутатами горсовета Микаилом Дзангиевым, Хусейном Амаковым, Магомедом Бадиевым проверили ход работ по реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на трассе «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт.
Реконструкция объекта в рамках Народной программы партии «Единая Россия» была начата в феврале 2023 года. Длина моста составляет 48 метров, а ширина — 15 метров. В ходе реконструкции специалисты усилят опоры, заменят асфальтобетонное покрытие, смонтируют новые пролетные строения, оборудуют барьерные ограждения и обустроят дорожные разметки. На данный момент работы завершены на 25%.
Как сообщили в региональном отделении партии, объект будет сдан в августе текущего года.
По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города Карабулака.