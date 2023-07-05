Капремонт

Единороссы Ингушетии проверили ход ремонта школы в Назрани

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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Назрани Юсуп Богатырёв, депутаты городского совета Руслан Сагов и Салман Цороев провели инспекционный выезд-проверку в школу № 8.

«Партийный десант» провёл мониторинг качества проводимых ремонтных работ в здании школы. Выезд осуществлялся в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа».

Как сообщили в региональном отделении «ЕР», в настоящее время в учебном заведении ведутся внутренние отделочные работы. Готовность объекта составляет 70%. Он будет сдан в августе текущего года.

«Реставрация школы идет согласно установленному графику. На сегодняшний день уже завершены электромонтажные и большая часть штукатурных работ. В скором времени дети будут учиться в комфортных условиях в современном и благоустроенном учебном заведении», — отметил Юсуп Богатырёв.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта.

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