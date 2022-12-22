«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в Магасе

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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в Магасе, объект возводится в рамках реализации Народной программы партии.

Депутаты Народного собрания республики Бадрудин Олигов и Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии Артур Албаков проверили ход строительства детского сада на 220 мест в 23-м микрорайоне города.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», контрактная стоимость дошкольного образовательного учреждения — 188 млн руб. В здании предусмотрены спальни, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, столовая и медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. На территории детского сада оборудуют спортивную и игровые площадки, высадят деревья и кустарники.

По итогам мониторинга участники рейда провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории столицы Ингушетии.

Напомним, в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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