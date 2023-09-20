Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в Малгобеке

Единороссы провели инспекционное мероприятие на строительной площадке детского сада-яслей номер 4 в Малгобеке, провели мониторинг проделанных работ

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, возведение здания детского дошкольного учреждения началось в четвертом квартале прошлого года. Проект планируется завершить к 1 декабря нынешнего года.

Отмечается, что детский сад будет обеспечен всем необходимым для комфорта детей и воспитателей. График строительства не нарушается. Все работы осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией.

В настоящее время завершено 60% строительства, проводятся работы по внутренней отделке и облицовке. Участники «партийного десанта» провели круглый стол по итогам мониторинга, где обсудили реализацию Народной программы «ЕР» на территории города.