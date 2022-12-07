Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в селе Кантышево

В мероприятии участвовали депутат парламента республики Ахмед Дидигов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев.

Единороссы, сообщили в региональном отделении партии, пообщались с подрядчиком и ознакомились с объемом запланированных работ. Завершить строительство объекта планируют уже в текущем году.

Отмечается, что в здании будут созданы все условия для воспитанников. По проекту в нем предусмотрены просторные спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медблок, музыкальный класс и изостудия.

По итогам мониторинга участники проверки провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.