«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в селе Кантышево

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В рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» Ингушетии проверили ход строительства детского сада в сельском поселении Кантышево.

В мероприятии участвовали депутат парламента республики Ахмед Дидигов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев.

Единороссы, сообщили в региональном отделении партии, пообщались с подрядчиком и ознакомились с объемом запланированных работ. Завершить строительство объекта планируют уже в текущем году.

Отмечается, что в здании будут созданы все условия для воспитанников. По проекту в нем предусмотрены просторные спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медблок, музыкальный класс и изостудия.

По итогам мониторинга участники проверки провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

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