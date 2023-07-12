Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ДОУ на 290 мест в селе Нестеровское

Депутат парламента республики Муса Мархиев, секретарь местного отделения партии в Сунженском районе Магомед Евлоев, член МПС Мухамед Ганиев, глава администрации сельского поселения Нестеровское Осман Чакиев, депутаты сельского совета проверили ход строительства детского сада в населенном пункте.

Отмечается, что на объекте уже установлены двери, проведено электричество, установлены камеры и выполнена штукатурка. В настоящее время проводятся работы по установке зонтика и трансформатора.

Проект также предусматривает пристройку к ДОУ, где будет создано дополнительно 80 новых мест. В общей сложности в детском саду будет 290 мест. Строительство планируют завершить в декабре текущего года.

«Напомню, что детский сад возводится в рамках проекта «Новая школа». Повышение качества российского образования, его доступности, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания — приоритетное направление Народной программы «Единой России», — сказала пресс-секретарь ИРО партии «ЕР» Румейна Ахриева.