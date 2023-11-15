Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ФОКа в Сунже
Заместитель председателя городского совета депутатов Адам Калиматов и местный актив партии «Единая Россия» проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сунже.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», более 70% работ уже выполнены, а подрядчик соблюдает установленный график.
«При этом уже завершенная часть работ не имеет нарушений в учетно-сметной документации и не вызывает у нас замечаний», — подчеркнули участники «партийного десанта».
Отмечается, что сдача объекта намечена до конца нынешнего года.