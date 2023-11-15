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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ФОКа в Сунже

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Заместитель председателя городского совета депутатов Адам Калиматов и местный актив партии «Единая Россия» проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сунже.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», более 70% работ уже выполнены, а подрядчик соблюдает установленный график.

«При этом уже завершенная часть работ не имеет нарушений в учетно-сметной документации и не вызывает у нас замечаний», — подчеркнули участники «партийного десанта».

Отмечается, что сдача объекта намечена до конца нынешнего года.

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