Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ФОКа в Сунже

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», более 70% работ уже выполнены, а подрядчик соблюдает установленный график.

«При этом уже завершенная часть работ не имеет нарушений в учетно-сметной документации и не вызывает у нас замечаний», — подчеркнули участники «партийного десанта».

Отмечается, что сдача объекта намечена до конца нынешнего года.