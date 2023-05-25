«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства футбольного поля в отдаленном селе Алхасты

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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства футбольного поля в рамках реализации Народной программы в отдаленном сельском поселении Алхасты.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев совместно с главой села Расулом Фаргиевым, членом МПС Магомедом Ганиевым и депутатами сельского совета Керимом Белхароевым и Салманом Боковым посетили строительную площадку будущего мини-футбольного поля в с. п. Алхасты.

Как сообщили в региональном отделении партии, строительство спортивного объекта, размером 25 на 40 м начато 5 мая. К настоящему времени проведена планировка поверхности и укладка балласта, ведутся работы для установки столбов.

На поле будет качественное искусственное покрытие, установлены скамейки, оборудованы круговое освещение, стоянка.

Ввод в эксплуатацию спортивного объекта запланирован на ноябрь 2023 года. Все строительные нормы и правила соблюдаются.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Сунженского района.

 

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