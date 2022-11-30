Единороссы Ингушетии проверили ход строительства и реконструкции объектов в Сунже

Депутаты Народного собрания республики Мустафа Цуров и Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев и секретарь местного отделения партии Аслан Умаров проверил ход строительства и реконструкции объектов в городе Сунжа.

Партийцы осмотрели «Умную спортивную площадку» открытого типа на базе лицея по улице Менделеева, строительство которой начато летом этого года, сейчас оно на завершающей стадии.

Спортплощадка будет оснащена четырьмя беговыми дорожками, волейбольным, баскетбольным и футбольным полями, уличными тренажерами. Кроме того, отдельно будет установлен комплекс для воркаута с брусьями. Объект будет сдан в конце текущего года.

Далее «Партийный десант» посетили самую оживленную улицу города, которая долгое время находилась в плачевном состоянии.

Более 350 метров улицы Победы благоустроено в рамках реализации проекта «Городская среда». На улице установлено освещение, асфальтирована территория на более чем 100 парковочных мест для удобства жителей Сунжи и Сунженского района.

«Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды является одним из приоритетных направлений в реализации Народной программы партии. Работа в данном направлении будет продолжена», — отметил Мустафа Цуров.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы" на территории города, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» единороссы контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.