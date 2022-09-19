Единороссы Ингушетии проверили ход строительства нового корпуса ДРКБ

Заместители секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» Мустафа Цуров и Ахмет Дидигов, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Новая школа» Батыр Хамхоев, секретарь местного отделения «ЕР» в городе Назрани Юсуп Богатырев и сотрудники РИК пообщались с руководством больницы и подрядчиком, ознакомились с объемом запланированных и выполненных работ.

Подрядчик отметил, что работа ведется в рамках графика и в соответствии с проектно-сметной документацией.

Как подчеркнула заместитель главврача ДРКБ Зарема Ужахова, помимо 60-ти одноместных боксов в здании планируют расположить операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения.

Подводя итоги, партийцы отметили высокую значимость объекта для всей республики в силу высокого показателя инфекционных заболеваний детей в регионе, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, строительство объекта началось в прошлом году. Контрактная стоимость объекта составляет 380 млн руб. Согласно программе объект переходящий, его строительство будет завершено до конца 2022 года.