«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства новой школы в Сунже

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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства новой школы в рамках Народной программы партии в Сунже.

Мэр города Аслан Умаров совместно с заместителями и начальниками структурных подразделений администрации оценили темпы и качество строительства школы, рассчитанной на 250 мест.

Учебное заведение возводится на месте старого здания второй общеобразовательной школы на улице Нурадилова. Строительные работы подрядной организацией начаты в июле прошлого года.
В настоящее время рабочие занимаются облицовкой наружных стен и внутренними работами.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в эти дни объект готов на 42%. Отступление от графика не зафиксировано. Объект планируют сдать в четвёртом квартале 2023 года.

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