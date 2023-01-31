Единороссы Ингушетии проверили ход строительства новой школы в Сунже

Мэр города Аслан Умаров совместно с заместителями и начальниками структурных подразделений администрации оценили темпы и качество строительства школы, рассчитанной на 250 мест.

Учебное заведение возводится на месте старого здания второй общеобразовательной школы на улице Нурадилова. Строительные работы подрядной организацией начаты в июле прошлого года.

В настоящее время рабочие занимаются облицовкой наружных стен и внутренними работами.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в эти дни объект готов на 42%. Отступление от графика не зафиксировано. Объект планируют сдать в четвёртом квартале 2023 года.