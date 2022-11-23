«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства первого ДК в селе Даттых

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В рамках проекта «Партийный десант» депутат Народного собрания Ингушетии Муса Мархиев совместно с руководителем регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагимом Картоевым и секретарем местного отделения партии в Сунженском районе Магомедом Евлоевым проверили ход строительства первого Дома культуры в сельском поселении Даттых.

Строительство ДК начато летом текущего года. Он займет площадь 700 квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 200 посадочных мест. В проекте предусмотрены концертные залы, оборудованные современными звуковыми и световыми установками, что позволит проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.


«Даттых — очень красивое село, и мы будем уделять должное внимание его возрождению, строить социально значимые и культурные объекты. Такое важное событие, как открытие ДК станет хорошим подарком для жителей, внесет позитивные перемены в их жизнь», — отметил Муса Мархиев.


Пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия» напоминает, что в рамках проекта «Партийный десант» единороссы контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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