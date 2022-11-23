Единороссы Ингушетии проверили ход строительства первого ДК в селе Даттых

Строительство ДК начато летом текущего года. Он займет площадь 700 квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 200 посадочных мест. В проекте предусмотрены концертные залы, оборудованные современными звуковыми и световыми установками, что позволит проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.



«Даттых — очень красивое село, и мы будем уделять должное внимание его возрождению, строить социально значимые и культурные объекты. Такое важное событие, как открытие ДК станет хорошим подарком для жителей, внесет позитивные перемены в их жизнь», — отметил Муса Мархиев.



Пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия» напоминает, что в рамках проекта «Партийный десант» единороссы контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.