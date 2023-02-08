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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школ в селах Нестеровское и Ольгетти

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Единороссы Ингушетии в рамках реализации партийной Народной программы проверили ход строительства школ в сельском поселении Нестеровское Сунженского района и в селе Ольгетти Джейрахского района.

Трехэтажное здание в районе новостроек Нестеровского рассчитано на 420 ученических мест. Согласно проекту, в общеобразовательном учреждении создадут все необходимые условия для эффективного образовательного и воспитательного процесса: большой актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортзал, благоустроенный двор со спортивными площадками, футбольным, баскетбольным и волейбольным полями.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», объект планируется завершить в декабре текущего года.

Общая площадь школы в Ольгетти на 250 ученических мест вместе с прилегающей территорией составляет 3, 5 тыс. кв. м. Предусмотрены 30 предметных кабинетов, лаборатории, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком на 100 человек. Во дворе имеются игровые зоны для разных возрастов, спортплощадки с резиновым покрытием, проектом предусмотрены и озеленение, отдельная баскетбольная площадка.

По итогам мониторинга его участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы.

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