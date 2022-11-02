Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 250 мест в городе Сунжа

Общеобразовательная школа возводится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». Учреждение будет оборудовано по современным стандартам и вместит более 250 учеников. На строительство объекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 га. Согласно проекту здание школы будет 3-этажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом.

Отмечается, что на первом этаже здания будут располагаться учебные помещения основных и старших классов, столовая, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения. На втором этаже — учебная секция начальных классов и библиотека.

Также проектными решениями принят один пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг. На прилегающей территории будут расположены игровые площадки, котельная, трансформаторная подстанция и дизельная установка. Окончание строительства намечено на 2023 год.