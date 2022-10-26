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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 720 мест в селе Долаково

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В рамках проекта «Партийный десант» депутаты Народного собрания Ингушетии Мустафа Цуров и Батыр Хамхоев совместно с членами регионального исполнительного комитета «Единой России» и активистами местного отделения партии в Назрановском районе проверили ход строительства школы на 720 мест в сельском поселении Долаково.

Общеобразовательная школа возводится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа»

По проекту, в здании школы предусмотрены учебные кабинеты, многофункциональные спортивные площадки, актовый зал, библиотека, современный пищеблок. Пространство школы будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В региональном отделении «ЕР» отметили, что школа строится с соблюдением всех требований качества. Сдача объекта запланирована на конец текущего года.

«По Народной программе «Единой России» по всей стране строятся общеобразовательные учреждения. Сегодня мы проинспектировали ход работ на данном объекте. Качество удовлетворительное, работы выполнены более чем на 80 процентов», — отметил Мустафа Цуров.

Напомним, в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

 

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