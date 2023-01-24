Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Долаково

В мероприятии по проекту «Партийный десант» приняли участие депутаты парламента республики, депутаты местного совета.

В новом трёхэтажном просторном здании расположились актовый зал, библиотека, современная столовая, учебные кабинеты, лаборатории, административные помещения. В школе учли пожелания детей-инвалидов. Также ребята смогут заниматься физкультурой на многофункциональных спортплощадках. Общеобразовательное учреждение оснащается современным оборудованием.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», объект готов к сдаче. В настоящее время производится установка оборудования.

По итогам мониторинга его участники организовали круглый стол, на котором заслушали доклад о реализации Народной программы на территории Назрановского района.