«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки

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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 540 мест в сельском поселении Инарки. Малгобекского района.

В ходе проверки, которая была проведена в рамках исполнения «Народной программы», участники «Партийного десанта» выяснили, что работы по строительству школы завершены на 90%. Ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию в декабре текущего года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», мониторинг показал, что уже завершены работы по подведению коммуникаций, включая электричество, отопление и водопровод. Также установлен трансформатор.

По словам главы сельского поселения Адама Котиева, это важный шаг в развитии образования в Инарки и улучшении условий для обучения местных школьников.

«Строительство школ и повышение уровня образования играют важную роль в развитии нашей маленькой республики, поскольку образование является фундаментом для развития ее населения и будущего страны в целом», - отметил в свою очередь секретарь Малгобекского отделения партии Корейш Гулиев, подводя итоги инспекционного выезда.

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