Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Нестеровское

Строительство пятой по счету в населенном пункте школы началось летом прошлого года, в рамках национального проекта «Образование».

Учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Предусмотрены 10 специализированных классов, актовый зал, столовая, спортзал. В планах — библиотека, комната психологической помощи, учительская, кабинеты для различных кружков и большая комфортная столовая. Также планируется футбольное поле и несколько спортивных площадок, предусмотрен пандус.

В данное время ведется монтаж инженерных коммуникаций и наружных сетей. Строительство ведется с учетом пожеланий представителей сферы образования. Срок сдачи объекта — до конца года.

С ходом работ на объекте ознакомился партийный десант в составе депутата парламента Ингушетии Мусы Мархиева, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомеда Евлоева, участника предварительного голосования Мухамеда Ганиева, муниципальных депутатов.