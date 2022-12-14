Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Сурхахи

В составе региональной рабочей группы в рамках федерального проекта «Партийный десант» депутаты Народного собрания республики Магомед Парчиев, Ахмед Цороев и Александр Кузнецов совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Баширом Муталиевым и работниками регионального исполнительного комитета партии проверили ход строительства нового образовательного учреждения.

Как отметили в региональном отделении партии, строительство школы было начато в декабре прошлого года. Предусмотрено обустройство стадиона, игровых оборудованных площадок, зоны отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок. Готовность объекта составляет 80%.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.