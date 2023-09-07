Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в Сунже

Отмечается, что школа рассчитана на 220 мест. При проектировании образовательного учреждения были учтены различные потребности учащихся и педагогов: специализированные кабинеты химии и физики, кабинеты труда с современным оборудованием для мальчиков и девочек. Все соответствует последним техническим требованиям.

Также будут созданы футбольное и баскетбольное поля, игровые площадки для разных возрастных групп, столовая и большой актовый зал для проведения мероприятий. Для обеспечения удобства людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандус и лифт.

Напомним, строительство социально значимого проекта осуществляется в рамках Народной программы партии «Единая Россия».