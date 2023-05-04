«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в Сунженском районе

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В рамках федерального проекта «Партийный десант» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев совместно с главой администрации сельского поселения Нестеровское Османом Чакиевым и депутатами сельского совета проверил ход строительство школы на 420 мест.

Объект возводится в рамках реализации Народной программы. Строительство трехэтажного здания школы стартовало в июле прошлого года. Общеобразовательное учреждение находится в районе новостроек. Там будут созданы все условия для организации современного учебного и воспитательного процесса.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», в школе предусмотрено около десяти специализированных классов, актовый зал, столовая, спортзал, лаборатории по предметам. Также планируется обустройство футбольного поля и нескольких спортивных площадок. Кроме того, будут предусмотрены условия для маломобильных групп населения. Объект сдадут в декабре 2023 года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы и партийного проекта «Новая школа» на территории Сунженского района.

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