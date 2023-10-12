«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в Сунженском районе

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Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 420 мест в сельском поселении Нестеровское Сунженского района в рамках Народной программы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», на объекте уже готовы 10 специализированных классов, актовый зал, столовая и спортзал. Кроме того, будут введены в эксплуатацию нескольких спортивных площадок и футбольное поле, чтобы школьники могли эффективно заниматься физической культурой и развивать свои спортивные навыки.

Отмечается, что в школе будут функционировать пандус для беспрепятственного доступа учащимся с ОВЗ и лифт. Также предусмотрены специальные кабинеты для проведения кружковых занятий, чтобы разнообразить образовательный процесс и раскрыть потенциал каждого ученика.

«Строительство школы продвигается в строго обозначенные сроки. Работы по внутренним отделкам завершены, стены находятся в процессе покраски. Более 30-40% необходимого оборудования уже доставлено на место. Благоустройство территории завершено на 70%, в настоящее время проводится асфальтирование. Уже готова футбольная площадка, также производится установка других спортивных площадок», — подчеркнули участники «партийного десанта».

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