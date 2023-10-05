«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили организацию горячего питания в третьей школе Карабулака

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Единороссы Карабулака Хусейн Амаков и Арби Султыгов проверили организацию горячего питания в третьей школе города.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», партийцы провели мониторинг соответствия блюд утвержденному меню, вкусовых качеств еды, подбора продуктов и блюд в соответствии со стандартами Роспотребнадзора, санитарного состояния обеденного зала, соблюдения графика приема пищи, соблюдения школьниками правил личной гигиены.

«Проверка школьного питания осуществляется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и находится на особом контроле», — подчеркнул депутат Хусейн Амаков.

 

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