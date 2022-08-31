Единороссы Ингушетии проверили оснащенность компьютерами фельдшерско-акушерских пунктов

Барахоев отметил, что при компьютеризации рабочих мест в медучреждениях отдельное внимание стоит уделять обучению сотрудников и повышению их квалификации.

«Просто оснастить компьютерами, установить программы и предоставить доступ к телемедицинским технологиям недостаточно. Крайне важно повышать уровень цифровой грамотности врачей в отдаленных населенных пунктах, проконтролировать качество связи и исправность технического и программного обеспечений. Уверен, вместе с коллегами нам удастся обеспечить качественную цифровизацию фельдшерско-акушерских пунктов и подключить волонтеров, которые помогут в проведении дополнительных занятий для врачей по изучению современных программ», — цитирует сенатора пресс-служба Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений Народной программы «Единой России».