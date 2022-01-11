Донорство

Единороссы Ингушетии стали донорами крови

0

Единороссы Назрани приняли участие в донорской акции в Республиканской станции переливания крови.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, сдали кровь председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырёв, депутат горсовета Руслан Сагов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в г. Назрани Мадина Бузуртанова. Соблюдая регламент, они заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья, а также прошли предварительный осмотр.

«Я считаю, что это очень нужное мероприятие. Необходимо осознавать важность развития донорства крови в нашей стране и иметь желание помогать. Ведь сдача крови — это помощь другим людям, это чьи-то спасенные жизни», — сказал Юсуп Богатырев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетию поступило более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
Второе за день ДТП с пострадавшими произошло в городе Назрани Ингушетии
В Ингушетии сократили коечный фонд для пациентов с Covid-19
Глава Ингушетии нацелил правительство на качественное повышение уровня жизни жителей региона
В новогодние выходные в оперативный штаб поступило 42 обращения от жителей Ингушетии
Жителя Чечни будут судить в Ингушетии за организацию нелегальной майнинг-фермы
В Ингушетии планируется построить 7 детских садов и 21 школу на 15 тыс. мест
СК Ингушетии проверяет информацию по недосмотру врачей перинатального центра за пациенткой
2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России
Восемь автомобилей «Лада-Гранта» поступили в распоряжение Минтруда Ингушетии для соцобслуживания граждан
Более 600 граммов героина изъято в Ингушетии у жителя Узбекистана

Главное

Яндекс.Метрика

 