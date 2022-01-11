Единороссы Ингушетии стали донорами крови

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, сдали кровь председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырёв, депутат горсовета Руслан Сагов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в г. Назрани Мадина Бузуртанова. Соблюдая регламент, они заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья, а также прошли предварительный осмотр.

«Я считаю, что это очень нужное мероприятие. Необходимо осознавать важность развития донорства крови в нашей стране и иметь желание помогать. Ведь сдача крови — это помощь другим людям, это чьи-то спасенные жизни», — сказал Юсуп Богатырев.