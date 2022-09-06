«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии запустили артезианскую скважину в сельском поселении Али-Юрт

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Единороссы Магомет Алисханов, Мухажир Евлоев и Ибрагим Картоев запустили артезианскую скважину, которая обеспечит чистой питьевой водой жителей сельского поселения Али-Юрт.

Руководитель фракции партии в региональном парламенте Магомет Алисханов отметил, что данная проблема решалась комплексно, вопрос реконструкции и модернизации водоснабжения требовал совместных усилий как на региональном, так и на федеральном уровне, и подчеркнул, что вопросы водоснабжения всегда находятся на особом контроле Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и «Единой России» в рамках реализации Народной программы, что подразумевает высокий уровень ответственности.

«Проблема заключалась в том, что скважина была построена в 70-е годы прошлого века и давно выработала свой эксплуатационный ресурс. Сегодня мы видим результат огромного труда, рабочие проделали масштабную работу для решения данного вопроса», — цитирует Магомета Алисханова пресс-служба регионального отделения партии.

Проблема с водоснабжением в сельском поселении стояла уже давно. Восточная часть села снабжалась водой из скважины, глубина которой составляла 230 метров. За много лет скважина засорилась и весной этого года полностью вышла из строя. Ситуация осложнилась также тем, что в республике последние дни стояла аномально жаркая погода.

Напомним, жители сельского поселения написали коллективное письмо секретарю Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомету Тумгоеву с просьбой решить вопрос водоснабжения. Ответ не заставил себя долго ждать. Так, по поручению Магомета Тумгоева Магомет Алисханов и Ибрагим Картоев незамедлительно выехали в сельское поселение Али-Юрт, где поговорили с жителями села и обещали решить проблему.

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