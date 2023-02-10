Единороссы Ингушетии завершают мониторинг организации горячего питания для школьников

Единороссы Ингушетии завершают мониторинг организации обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов школ региона, который они начали 1 февраля.

Как сообщили в Минобрнауки республики, во время рейдов по пищевым блокам общеобразовательных учреждений партийцы проверяли качество еды, полноту порций и наличие меню.

Информация по итогам мониторинга будет направлена Минпросвещения России для выявления и устранения недостатков и нарушений в организации горячего питания в учебных заведениях.

Напомним, в Ингушетии горячее питание организовано для более 37 тысяч учащихся начальных классов.