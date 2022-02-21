Единороссы из регионов окажут гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям

По его словам, в формировании гуманитарного груза окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов. Вместе с МЧС определён необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое.

Отмечается, что актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения — помогают там, где помощь реально необходима», — добавил Андрей Турчак.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут помощь беженцам — парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.