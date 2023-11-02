Единороссы Назрани проверили состояние отопительных систем в детском садике «Фиалка»

В ходе мониторинга «партийный десант» осмотрел отопительные установки и провел беседу с коллективом и директором дошкольного учреждения. Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», никаких нарушений по поводу их эксплуатации не выявлено.

«Отопление в детсаду должно работать исправно, так как поддержание комфортной температуры помещений является одним из важнейших аспектов обеспечения здоровья и благополучия детей», — подчеркнул Богатырев.

Отмечается, что инспекции проводятся партийцами в целях мониторинга реализации Народной программы.