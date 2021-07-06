Единороссы Назрановского района Ингушетии отчитались перед избирателями о проделанной работе

«О своей деятельности за последние пять лет и о дальнейших планах рассказали депутаты сельсоветов Плиево, Барсуки, Али-Юрт — Омар Плиев, Юнус Тимерханов и Хамзат Аушев. Особый акцент они сделали на изменениях, произошедших в сельских поселениях под их руководством», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района.

Также о проделанной работе и достигнутых успехах отчитался депутат Народного собрания Батыр Хамхоев. Далее о результатах работы региональной контрольной комиссии в с. п. Плиево, Барсуки, Али-Юрт рассказала Хава Кодзоева, которая также проинформировала участников встречи об изменениях в селах за прошедшие годы.

В свою очередь жители населённых пунктов смогли задать представителям власти ряд вопросов, многие из которых были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и решения.