«Единая Россия»

Единороссы Назрановского района Ингушетии отчитались перед избирателями о проделанной работе

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Депутаты от «Единой России» отчитались о проделанной работе перед жителями Назрановского района в Доме культуры сельского поселения Плиево.

«О своей деятельности за последние пять лет и о дальнейших планах рассказали депутаты сельсоветов Плиево, Барсуки, Али-Юрт — Омар Плиев, Юнус Тимерханов и Хамзат Аушев. Особый акцент они сделали на изменениях, произошедших в сельских поселениях под их руководством», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района.

Также о проделанной работе и достигнутых успехах отчитался депутат Народного собрания Батыр Хамхоев. Далее о результатах работы региональной контрольной комиссии в с. п. Плиево, Барсуки, Али-Юрт рассказала Хава Кодзоева, которая также проинформировала участников встречи об изменениях в селах за прошедшие годы.

В свою очередь жители населённых пунктов смогли задать представителям власти ряд вопросов, многие из которых были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и решения.

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