Единороссы помогли продуктами малоимущим семьям Карабулака

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В Карабулаке прошла благотворительная акция по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Малоимущим и многодетным семьям города раздали продуктовые наборы первой необходимости, сообщает пресс-служба партии.

«Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке Яхья Боков, председатель горсовета Магомед Мартазанов, местные депутаты Ахмед Евлоев и Хусен Амаков раздали продуктовые наборы первой необходимости малоимущим и многодетным семьям Карабулака», — говорится в сообщении.

Продуктовые наборы были приобретены при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова, туда вошли мука, масло, сахар, чай, гречка, рис.

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