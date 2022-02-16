Единороссы помогли продуктами малоимущим семьям Карабулака

«Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке Яхья Боков, председатель горсовета Магомед Мартазанов, местные депутаты Ахмед Евлоев и Хусен Амаков раздали продуктовые наборы первой необходимости малоимущим и многодетным семьям Карабулака», — говорится в сообщении.

Продуктовые наборы были приобретены при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова, туда вошли мука, масло, сахар, чай, гречка, рис.