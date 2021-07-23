Единороссы призвали жителей Ингушетии принять участие в формировании «народной программы»

Благодаря этой инициативе у граждан вне зависимости от их политических взглядов будет возможность внести свои коррективы в «народную программу» партии. Таким образом, единороссы смогут понять, чего жители разных регионов ждут от партии, и на основе этого разработать план дальнейших действий. Было подчеркнуто, что ни одна инициатива не потеряется, а получит обязательное отражение и развитие.

Принять участие в формировании «народной программы» можно несколькими способами. Первые два предполагают онлайн-формат — пользователю нужно зайти на площадку, выбрать предложение в одном из девяти разделов и проголосовать либо заполнить на этом же сайте специальную форму, чтобы оставить свое мнение или замечание.

Третий способ — заполнение анкеты. Он предназначен для граждан, которые по какой-то причине не смогут принять участие в формировании программы онлайн. Им нужно прийти в региональную общественную приемную ЕР либо к депутату, избранному от округа по месту жительства граждан.