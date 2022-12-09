Прием граждан

Единороссы провели в Назрановском районе Ингушетии прием граждан

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Депутаты Народного собрания Ингушетии Ахмед Дидигов и Магомед-Сали Добриев совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Баширом Муталиевым провели прием граждан, приуроченный ко дню основания партии.

Как отметили в парламенте региона, в основном обращения жителей касались земельных и жилищных вопросов. Так, с просьбой о выделении земельного участка обратилась жительница с. п. Кантышево Хава Баркинхоева. Женщина рассказала, что одна воспитывает четверых детей, один из которых является инвалидом.

Партийцы заверили, что рассмотрят данный вопрос и обратятся в соответствующие инстанции. Все остальные вопросы заявителей также были приняты к рассмотрению.

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