Единороссы провели в Назрановском районе Ингушетии прием граждан

Как отметили в парламенте региона, в основном обращения жителей касались земельных и жилищных вопросов. Так, с просьбой о выделении земельного участка обратилась жительница с. п. Кантышево Хава Баркинхоева. Женщина рассказала, что одна воспитывает четверых детей, один из которых является инвалидом.

Партийцы заверили, что рассмотрят данный вопрос и обратятся в соответствующие инстанции. Все остальные вопросы заявителей также были приняты к рассмотрению.