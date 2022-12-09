Единороссы провели в Назрановском районе Ингушетии прием граждан
Депутаты Народного собрания Ингушетии Ахмед Дидигов и Магомед-Сали Добриев совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Баширом Муталиевым провели прием граждан, приуроченный ко дню основания партии.
Как отметили в парламенте региона, в основном обращения жителей касались земельных и жилищных вопросов. Так, с просьбой о выделении земельного участка обратилась жительница с. п. Кантышево Хава Баркинхоева. Женщина рассказала, что одна воспитывает четверых детей, один из которых является инвалидом.
Партийцы заверили, что рассмотрят данный вопрос и обратятся в соответствующие инстанции. Все остальные вопросы заявителей также были приняты к рассмотрению.