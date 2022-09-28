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Единороссы проверили ход строительства ДК в селе Долаково Ингушетии

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Единороссы побывали на площадке возведения дома культуры в сельском поселении Долаково Назрановского района Ингушетии. Работы ведутся в рамках и реализации Народной программы и партийного проекта «Культура малой Родины».

Заместитель секретаря ИРО «Единой России» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, руководитель РИК партии Ибрагим Картоев, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Мадина Ганижева и сотрудники регионального исполнительного комитета пообщались с подрядчиком, ознакомились с объемом запланированных работ и с ходом строительства.

Открытие ДК позволит сельской молодежи развивать свои таланты в различных направлениях творчества. Концертные залы, гримерные и другие вспомогательные помещения, оборудованные современными звуковыми и световыми установками, позволят проводить культурно-массовые мероприятия на должном уровне.

Все работы ведутся в рамках графика и в соответствии с проектно-сметной документацией. Строительство будет завершено в 2022 году.

«Новое сельское учреждение культуры, оснащенные современным оборудованием, сможет принять у себя творческие коллективы республики, которые наверняка захотят побывать в гостях у жителей сельского поселения Долаково, расположенного в живописном месте Ингушетии. Здесь будут созданы необходимые условия для освоения таких направлений, как хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство», — отметил Дидигов, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

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