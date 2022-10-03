Единороссы проверили ход строительства школы на 720 мест в городе Карабулаке Ингушетии

Депутат Народного собрания Ингушетии Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета «ЕР» Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в Карабулаке Яхья Боков проверили ход строительства школы на 720 мест в новом микрорайоне города.

«Согласно проектам в трехэтажных зданиях имеется актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Здание школы соответствуют всем современным стандартам. Строительство объекта завершено на 90%», — сказал начальник участка Юсуп Татриев.

Отметим, что образовательное учреждение возводят в рамках партийного проекта «Новая школа». Школа будет оснащена современным оборудованием для обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников. Предусмотрены комнаты для кружков, секций, уроков труда.

Помещения спроектированы так, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по зданию. В школе установлены два лифта, будут нанесены визуальные и тактильные указатели.

Универсальная спортивная площадка объединяет в себе поле для нескольких игровых видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Предусмотрено строительство круговой беговой дорожки, площадки для сдачи нормативов, детской спортплощадки.

По итогам мониторинга единороссы провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы и партийного проекта «Новая школа» на территории республики, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».