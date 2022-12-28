Единороссы проверили ход строительства школы в селе Экажево Ингушетии

Депутат Народного собрания республики Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев и исполнительный секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Адам Муталиев в рамках проекта «Партийный десант» провели инспекционный выезд на место строительства образовательного учреждения.

Активисты встретились с директором школы, проверили системы электро- и водоснабжения, отопления, пожарной сигнализации. По всем критериям дана положительная оценка.

На данный момент параллельно ведутся все виды работ, в том числе и внутренние отделочные работы, теплотрасса и строительство спортивных площадок.

Школа будет оснащена современным оборудованием для обучения и всестороннего физического развития учеников. Объект завершен на 98% и будет сдан в конце текущего года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

Депутаты и активисты партии постоянно ведут контроль готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, отмечает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».