«Единая Россия»

Единороссы проверили ход строительства школы в селе Экажево Ингушетии

0

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы на 720 мест в сельском поселении Экажево Назрановского района. Объект возводится в рамках реализации Народной программы партии.

Депутат Народного собрания республики Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев и исполнительный секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Адам Муталиев в рамках проекта «Партийный десант» провели инспекционный выезд на место строительства образовательного учреждения.

Активисты встретились с директором школы, проверили системы электро- и водоснабжения, отопления, пожарной сигнализации. По всем критериям дана положительная оценка.

На данный момент параллельно ведутся все виды работ, в том числе и внутренние отделочные работы, теплотрасса и строительство спортивных площадок.

Школа будет оснащена современным оборудованием для обучения и всестороннего физического развития учеников. Объект завершен на 98% и будет сдан в конце текущего года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

Депутаты и активисты партии постоянно ведут контроль готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, отмечает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии в ходе «Прямой линии» подвел итоги 2022 года
В Малгобекском районе Ингушетии проходят новогодние мероприятия для детей
Глава Ингушетии вручил худруку РДНТ почетный знак лауреата премии имени Луначарского
24 обращения от жителей обработали в Минприроды Ингушетии за три месяца
Старинные прялка и маслобойка станут экспонатами музея этнографии ДНТ Ингушетии
В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 55-летию Героя России Абубакара Костоева
В Ингушетии прошло новогоднее мероприятие для детей участников СВО и переселенцев
Новогодние подарки получили дети из малообеспеченных семей Малгобекского района
Отделения Почты России 31 декабря по всей Ингушетии будут работать на час меньше
В Ингушетии впервые пройдет республиканский юниорский турнир по бадминтону
Ингушскому тренеру присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры»

Главное

Яндекс.Метрика

 