«Единая Россия»

Единороссы выделили  1,3 млн рублей центру культурного развития в Ингушетии на закупку кресел

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В зрительном зале центре культурного развития в городе Магасе Ингушетии на 140 мест установлены новые кресла, на их приобретение «Единой Россией» выделено 1,3 млн рублей. Работы велись в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

«Партийный десант» в составе заместителя секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Ахмеда Дидигова, руководитель РИК «Единой России» Ибрагима Картоева, а также членов общественного совета, активистов партии оценили качество и объем проведенных работ в рамках парт.

«ЦКР является местом проведения различных мероприятий. Концерты, вечера, встречи и другие мероприятия проходят в уютном зале на 140 мест. Новые кресла создадут условия для комфортного размещения посетителей. Людям будет приятно находится в зрительном зале, что в конечном итоге приведет к увеличению посещаемости культурно-массовых мероприятий, повысится удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг», — отметил Дидигов.

По итогам инспекционного выезда участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию на территории республики Народной программы и федерального партийного проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

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