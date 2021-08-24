Выплаты

Единовременные выплаты в Ингушетии получили 98% заявителей — ОПФР по республике

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По данным на 20 августа в отделение ПФР по Ингушетии было подано более 45 тыс. заявлений на единовременные выплаты, из них уже рассмотрены и приняты решения по 44 115 (98%), остальные (957) на рассмотрении. Произведены выплаты на 93 553 ребенка, в суммарном выражении ОПФР по региону перечислено более 935 млн руб.

Об этом на совещании в правительстве сообщила заместитель управляющего ГУ — отделения Пенсионного фонда России по республике Мадина Газдиева.

По ее словам, 2 августа была осуществлена большая часть единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей следующим гражданам: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). Работа в этом направлении продолжится до конца текущего года.

Газдиева отметила, что большая часть заявлений (94%) подана через единый портал Госуслуг. «Кроме единовременных выплат, мы ведем работу, в том числе и по назначению и выплате ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности. При этом, с 1 июля этого года родовой сертификат теперь выдается только в электронном виде», — сказала докладчик.

Формирование указанного документа в электронном формате обязаны вести медицинские организации, учет и хранение осуществляется в ЕИИС «Соцстрах».

Газдиева добавила, что работа в этом направлении уже ведется, однако слабыми темпами: большая часть родовых сертификатов оформляется на бумажном носителе, что не дает возможности своевременно устанавливать пособия. На сегодня из представленных 4 439 документов, только 953 — цифровые.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поручил профильным структурам организовать рабочую группу и оказать содействие для урегулирования вопроса с улучшением качества работы по озвученной проблеме, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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